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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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На войне в Украине погиб крымский татарин Сейран Кадыров

Киев • УНН

 • 2722273 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Об этом сообщил глава Фонда госимущества Украины Рустем Умеров. Военный служил в специальном подразделении «Крым» Главного управления разведки Минобороны Украины.

На войне в Украине погиб крымский татарин Сейран Кадыров

Цитата

“Соболезнование родным и вечная слава Герою. У Сейрана осталась жена и три дочери. Его посмертно наградили медалью “За боевые заслуги”, — сказано в сообщении.

Певица Джамала уточнила, что Сейран Кадыров был родом из ее родного села в Крыму — Малореченского (до 1945 года — Кучук-Узень).

“Друг детства, друг нашей семьи. Сейран Кадыров. Спецподразделение „Крым“ ГУР МО. Помню, что в детстве Сейран с его младшим братом всегда были нашей охраной, куда бы мы ни пошли с девочками. Брата у меня не было, но был Сейран. Все знали, что с нами шутки плохи. Никто меня не обижал. Благодаря его увлечению спортом, физической форме, темпераменту и смелости никто и не осмеливался сказать что-нибудь не то”, — написала Джамала в Facebook.

Напомним

Ранее в украинской разведке рассказали, что количественный состав спецподразделения “Крым” постоянно растет — к нему присоединяются жители аннексированного Россией полуострова.

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