На войне в Украине погиб крымский татарин Сейран Кадыров

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“Соболезнование родным и вечная слава Герою. У Сейрана осталась жена и три дочери. Его посмертно наградили медалью “За боевые заслуги”, — сказано в сообщении.

Певица Джамала уточнила, что Сейран Кадыров был родом из ее родного села в Крыму — Малореченского (до 1945 года — Кучук-Узень).

“Друг детства, друг нашей семьи. Сейран Кадыров. Спецподразделение „Крым“ ГУР МО. Помню, что в детстве Сейран с его младшим братом всегда были нашей охраной, куда бы мы ни пошли с девочками. Брата у меня не было, но был Сейран. Все знали, что с нами шутки плохи. Никто меня не обижал. Благодаря его увлечению спортом, физической форме, темпераменту и смелости никто и не осмеливался сказать что-нибудь не то”, — написала Джамала в Facebook.

Напомним

Ранее в украинской разведке рассказали, что количественный состав спецподразделения “Крым” постоянно растет — к нему присоединяются жители аннексированного Россией полуострова.