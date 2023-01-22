На війні в Україні загинув кримський татарин Сейран Кадиров

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“Співчуття рідним і вічна слава Герою. У Сейрана залишилася дружина і три дочки. Його посмертно нагородили медаллю “За бойові заслуги”, — сказано в повідомленні.

Співачка Джамала уточнила, що Сейран Кадиров був родом з її рідного села в Криму — Малореченського (до 1945 року — Кучук-Узень).

“Друг дитинства, друг нашої родини. Сейран Кадиров. Спецпідрозділ „Крим“ ГУР МО. Пам'ятаю, що в дитинстві Сейран з його молодшим братом завжди були нашою охороною, куди би ми не пішли з дівчатками. Брата у мене не було, але був Сейран. Усі знали, що з нами жарти погані. Ніхто мене не ображав. Завдяки його захопленню спортом, фізичній формі, темпераменту і сміливості ніхто і не наважувався сказати що-небудь не те”, — написала Джамала в Facebook.

Нагадаємо

Раніше в українській розвідці розповіли, що кількісний склад спецпідрозділу “Крим” постійно зростає — до нього приєднуються жителі анексованого Росією півострова.