На выезде из Киева авто въехало в КП и опрокинулось
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. На выезде из Киева в сторону Вышгорода водитель на автомобиле Citroen въехал в КП. Об этом сообщают очевидцы в соцсети, передает УНН.
Очевидцы говорят, что автомобиль ехал на большой скорости. Так, после после удара авто опрокинулось на бок.
Сообщается, что есть пострадавший - водитель авто. Данные о его состоянии здоровья уточняются.
Из-за ДТП образовались автомобильные пробки в этом районе.
Напомним, из-за тройной ДТП в Ровенской области вспыхнул пожар.