На виїзді з Києва авто в'їхало у КП і перекинулося
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. На виїзді з Києва у бік Вишгорода водій на автомобілі Citroen в'їхав у КП. Про це повідомляють очевидці у соцмережі, передає УНН.
Очевидці кажуть, що автомобіль їхав на великій швидкості. Так, після після удару авто перекинулося на бік.
Повідомляється, що є постраждалий - водій авто. Дані про його стан здоров'я уточнюються.
Через ДТП утворилися автомобільні затори у цьому районі.
Нагадаємо, через потрійну ДТП у Рівненській області спалахнула пожежа.