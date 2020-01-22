На выступлении Арахамии и Косюка в Давосе собралась толпа
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Дискусионная панель главы фракции “Слуга народа” Давида Арахамии и собственника крупнейшего агрохолдинга Украины “Мироновский хлебопродукт” Юрия Косюка собрала полный зал слушателей, передает УНН.
Панель называется "Задача на 50 миллиардов долларов: бизнес и правительство могут создать беспроигрышный инвестиционный климат в новой Украине".
В обсуждении концепции принимает участие также исполнительный директор компании "Head" Йохан Элиаш.
Прямая трансляция по ссылке https://www.unn.com.ua/uk/live/3190