На виступі Арахамії та Косюка в Давосі зібрався натовп
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Дискусійна панель глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії і власника найбільшого агрохолдингу України "Миронівський хлібопродукт" Юрія Косюка зібрала повний зал слухачів, передає УНН.
Панель називається "Завдання на 50 мільярдів доларів: бізнес і уряд можуть створити безпрограшний інвестиційний клімат в новій Україні".
В обговоренні концепції бере участь також виконавчий директор компанії "Head" Йохан Еліаш.
Пряма трансляція за посиланням https://www.unn.com.ua/uk/live/3190