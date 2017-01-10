На выставке технологий CES-2017 представили концепты автомобилей будущего
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. В Лас-Вегасе, США, состоялась ежегодная выставка потребительских технологий CES-2017, на которой были представлены инновационные технологии. В том числе, мировые компании представили концепты автомобилей будущего, передает УНН со ссылкой на официальный сайт выставки.
В частности, компания Nissan представила технологию создания беспилотных автомобилей с названием Seamless Autonomous Mobility (SAM).
Благодаря системе ориентации в пространстве, SAM может распознавать нестандартные ситуации, такие как авария, и, прекратив движение, спрашивать по беспроводной связи помощь у командного центра, в котором сидят специальные операторы. Оператор центра оценивает ситуацию по информации с датчиков и камер автомобиля, и устанавливает маршрут для автомобиля вручную. После выхода за пределы зоны нештатной ситуации, снова включается автопилот. Подобные ситуации сохраняются в базе данных и используются для других автомобилей SAM, которые попали в подобную ситуацию.
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На выставке был представлен также инновационный минивэн-беспилотник Chrysler Portal, который отличается необычным дизайном и необычным интерьером. Как заявляют разработчики, на одной зарядке автомобиль сможет проехать до 400 км, а "быстрая зарядка" в течение 20 минут даст запас хода на 250 км.
Удивили разработчики из компании-производителя самых популярных видеокарт Nvidia, которые совместно с Audi создают беспилотник четвертого класса автономности, в основе которого будет лежать система ZF ProAI, которая в свою очередь, построена на базе автомобильного компьютера Nvidia Drive PX 2.
Кроме автомобилей с использованием беспилотных технологий, были представлены концепты мировых производителей с направлением на дизайн.
Так, например, Volkswagen представил автомобиль будущего Volkswagen ID, выполненный в минималистическом дизайне - белых и голубых тонах. Как сообщают в компании, выпуск беспилотной версии авто планируется до 2025 года.
Свой концепт представила Toyota - в инновационном авто водитель может выполнять все свои задачи с помощью голоса, Honda с электромобилем Honda NeuV, Nissan, который представил свой BladeGlider, что разгоняется до 100 км меньше чем за 5 секунд.