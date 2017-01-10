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На виставці технологій CES-2017 представили концепти автомобілів майбутнього

На виставці технологій CES-2017 представили концепти автомобілів майбутнього

Київ • УНН

 • 36909 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. У Лас-Вегасі, США, відбулась щорічна виставка споживчих технологій CES-2017, на якій були представлені інноваційні технології. У тому числі, світові компанії представили концепти автомобілів майбутнього, передає УНН з посиланням на офіційний сайт виставки.

Зокрема, компанія Nissan представила технологію створення безпілотних автомобілів з назвою Seamless Autonomous Mobility (SAM).

Завдяки системі орієнтації в просторі, SAM може розпізнавати нестандартні ситуації, такі як аварія, і, припинивши рух, запитувати по бездротовому зв'язку допомогу у командного центру, в якому сидять спеціальні оператори. Оператор центру оцінює ситуацію за інформацією з датчиків і камер автомобіля, і встановлює маршрут для автомобіля вручну. Після виходу за межі зони нештатної ситуації, знову включається автопілот. Подібні ситуації зберігаються в базі даних і використовуються для інших автомобілів SAM, які потрапили в подібну ситуацію.

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На виставці був представлений також інноваційний мінівен-безпілотник Chrysler Portal, який відрізняється незвичайним дизайном і незвичним інтер'єром. Як заявляють розробники, на одній зарядці автомобіль зможе проїхати до 400 км, а “швидка зарядка” протягом 20 хвилин дасть запас ходу на 250 км.

Здивували розробники з компанії-виробника найпопулярніших відеокарт Nvidia, які спільно з Audi створюють безпілотник четвертого класу автономності, в основі якого буде лежати система ZF ProAI, в свою чергу, побудована на базі автомобільного комп'ютера Nvidia Drive PX 2.

Крім автомобілів з використанням безпілотних технологій, були представлені концепти світових виробників зі спрямуванням на дизайн.

Так, наприклад, Volkswagen представив автомобіль майбутнього Volkswagen ID, виконаний в мінімалістичному дизайні - білих і блакитних тонах. Як повідомляють у компанії, випуск безпілотної версії авто планується до 2025 року.

Свій концепт представила Toyota - в інноваційному авто водій може виконувати всі свої завдання за допомогою голосу, Honda з електромобілем Honda NeuV, Nissan, який представив свій BladeGlider, що розганяється до 100 км менше ніж за 5 секунд.

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