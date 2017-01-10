На виставці технологій CES-2017 представили концепти автомобілів майбутнього

Зокрема, компанія Nissan представила технологію створення безпілотних автомобілів з назвою Seamless Autonomous Mobility (SAM).

Завдяки системі орієнтації в просторі, SAM може розпізнавати нестандартні ситуації, такі як аварія, і, припинивши рух, запитувати по бездротовому зв'язку допомогу у командного центру, в якому сидять спеціальні оператори. Оператор центру оцінює ситуацію за інформацією з датчиків і камер автомобіля, і встановлює маршрут для автомобіля вручну. Після виходу за межі зони нештатної ситуації, знову включається автопілот. Подібні ситуації зберігаються в базі даних і використовуються для інших автомобілів SAM, які потрапили в подібну ситуацію.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Сінгапурі запрацювало перше у світі безпілотне таксі

На виставці був представлений також інноваційний мінівен-безпілотник Chrysler Portal, який відрізняється незвичайним дизайном і незвичним інтер'єром. Як заявляють розробники, на одній зарядці автомобіль зможе проїхати до 400 км, а “швидка зарядка” протягом 20 хвилин дасть запас ходу на 250 км.

Здивували розробники з компанії-виробника найпопулярніших відеокарт Nvidia, які спільно з Audi створюють безпілотник четвертого класу автономності, в основі якого буде лежати система ZF ProAI, в свою чергу, побудована на базі автомобільного комп'ютера Nvidia Drive PX 2.

Крім автомобілів з використанням безпілотних технологій, були представлені концепти світових виробників зі спрямуванням на дизайн.

Так, наприклад, Volkswagen представив автомобіль майбутнього Volkswagen ID, виконаний в мінімалістичному дизайні - білих і блакитних тонах. Як повідомляють у компанії, випуск безпілотної версії авто планується до 2025 року.

Свій концепт представила Toyota - в інноваційному авто водій може виконувати всі свої завдання за допомогою голосу, Honda з електромобілем Honda NeuV, Nissan, який представив свій BladeGlider, що розганяється до 100 км менше ніж за 5 секунд.