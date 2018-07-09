На выплату долгов по зарплате шахтерам направили 324 млн грн - Минэнерго

"Министр Игорь Насалик сегодня, 9 июля, провел рабочее совещание с участием руководителей структурных подразделений Минэнергоугля по решению насущных вопросов выплаты заработной платы работникам государственных угледобывающих предприятий и дальнейших действий по налаживанию эффективной работы угольной отрасли. Профильный заместитель министра сообщил, что выделенные средства государственной поддержки в сумме 324 млн грн сегодня поступят на предприятия отрасли", - говорится в сообщении.

Напомним, в Министерстве энергетики и угольной промышленности пообещали решить вопрос о погашении задолженности по зарплате шахтерам до конца года.

Отметим, по состоянию на начало апреля задолженность по зарплате в угольной промышленности достигала 850 млн грн.