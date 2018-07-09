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На выплату долгов по зарплате шахтерам направили 324 млн грн - Минэнерго

На выплату долгов по зарплате шахтерам направили 324 млн грн - Минэнерго

Киев  •  УНН

 • 9710 просмотра

КИЕВ. 9 июля. УНН. Сегодня на предприятия угольной отрасли поступит суммарно 324 млн грн для погашения задолженности по выплате заработной платы шахтерам, передает УНН со ссылкой на сообщение Минэнергоугля.

"Министр Игорь Насалик сегодня, 9 июля, провел рабочее совещание с участием руководителей структурных подразделений Минэнергоугля по решению насущных вопросов выплаты заработной платы работникам государственных угледобывающих предприятий и дальнейших действий по налаживанию эффективной работы угольной отрасли. Профильный заместитель министра сообщил, что выделенные средства государственной поддержки в сумме 324 млн грн сегодня поступят на предприятия отрасли", - говорится в сообщении.

Напомним, в Министерстве энергетики и угольной промышленности пообещали решить вопрос о погашении задолженности по зарплате шахтерам до конца года.

Отметим, по состоянию на начало апреля задолженность по зарплате в угольной промышленности достигала 850 млн грн.

Украинские Национальные Новости

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