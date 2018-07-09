На виплату боргів із зарплат шахтарям спрямували 324 млн грн - Міненерго

“Міністр Ігор Насалик сьогодні, 9 липня, провів робочу нараду за участю керівників структурних підрозділів Міненерговугілля щодо вирішення нагальних питань виплати заробітної плати працівникам державних вугледобувних підприємств та подальших дій щодо налагодження ефективної роботи вугільної галузі. Профільний заступник міністра поінформував, що виділені кошти державної підтримки в сумі 324 млн грн сьогодні надійдуть на підприємства галузі”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості пообіцяли вирішити питання щодо погашення заборгованості з зарплат шахтарям до кінця року.

Зауважимо, станом на початок квітня заборгованість по зарплаті в вугільній промисловості сягала 850 млн грн.