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В Винницкой области будут судить двух одесситов за серию нападений на финучреждения

Киев • УНН

 • 7890 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. В Винницкой области будут судить двух одесситов, которые совершили серию вооруженных разбойных нападений на банковские учреждения в Виннице и Киеве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Винницкой области, передает УНН.

В Винницкой области будут судить двух одесситов за серию нападений на финучреждения

"Прокуратурой Винницкой области направлено в городской суд обвинительный акт в отношении группы лиц, совершивших серию разбойных нападений на финансовые учреждения, предоставляющие кредитные услуги на территории г.Киева и г.Виннице", - говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что двое ранее неоднократно судимых за корыстные преступления жители Одесской области, в течение июля-августа 2017 проникали в помещения учреждений, которые предоставляют кредитные услуги на территории вышеуказанных городов и, угрожая применением оружия, требовали выдать имеющиеся в помещении денежные средства. Опасаясь реального применения оружия и насилия работники учреждений выдавали имеющиеся деньги.

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По такому "преступному сценарию" злоумышленники совершили четыре разбойных нападения.

Сейчас они ожидают судебного разбирательства, находясь под стражей. Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Статья предусматривает до 12 лет лишения свободы.

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