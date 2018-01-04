На Вінничині судитимуть двох одеситів за серію нападів на фінустанови
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. У Вінницькій області судитимуть двох одеситів, які скоїли серію озброєних розбійних нападів на банківській установи у Вінниці та Києві. Про це повідомляє прес-служба прокуратури у Вінницькій області, передає УНН.
“Прокуратурою Вінницької області направлено до міського суду обвинувальний акт щодо групи осіб, які вчинили серію розбійних нападів на фінансові установи, що надають кредитні послуги на території м. Києва та м. Вінниці,” — йдеться у повідомленні.
Досудовим розслідуванням встановлено що, двоє раніше неодноразово судимих за корисливі злочини мешканці Одеської області, протягом липня-серпня 2017 року проникали до приміщень установ, які надають кредитні послуги на території вищевказаних міст та, погрожуючи застосуванням зброї, вимагали видати наявні у приміщенні грошові кошти. Побоюючись реального застосування зброї та насильства працівники установ видавали наявні гроші.
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За таким “злочинним сценарієм” зловмисники вчинили чотири розбійних напади.
Наразі вони очікують судового розгляду, перебуваючи під вартою. Їхні дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Стаття передбачає до 12 років позбавлення волі.