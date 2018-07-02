В Винницкой области предприятие перечисляло средства террористам "ЛНР"

"Оперативники спецслужбы установили, что в 2016 году в Винницкой области перерегистрировалось машиностроительное предприятие из Луганской области. Никакой деятельности по адресу регистрации общество не осуществляло -"производство" находилось в одном помещении с продовольственным магазином. Реальная производственная деятельность осуществлялась на временно оккупированной территории Луганской области. Владельцы завода платили "налоги" в так называемое "Министерство доходов и сборов "ЛНР", - говорится в сообщении.



Как отмечается, территория предприятия также использовалась российско-террористическими группировками в качестве базы по ремонту военной техники и учебного центра боевиков. Сотрудники СБ Украины задокументировали, что после регистрации в Винницкой области менеджмент общества начал судебно-претензионную работу по получению из государственного бюджета Украины 28,8 миллиона гривен, якобы как излишне уплаченные в прошлом НДС и налог на прибыль. В дальнейшем средства планировалось вывести в так называемую "ЛНР", в частности для финансовой поддержки незаконных вооруженных формирований.



Правоохранители также установили, что в 2015 году менеджмент предприятия уже делал неудачную попытку безосновательного получения бюджетных средств на подконтрольной Украины территории Луганской области.



По материалам СБУ Госказначейство и фискальные органы заблокировали выплату бюджетных средств предприятию до момента возврата временно оккупированных территорий под контроль органов государственной власти Украины. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 14 и ч. 3 ст. 258-5 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины, продолжается документирование антигосударственной деятельности должностных лиц предприятия.



Напомним, правоохранители задержали жителя Донецка, который ранее служил на стороне боевиков "ЛНР". Мужчина пытался попасть в Харьков, чтобы оформить загранпаспорт и выехать на заработки в Польшу.



