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На Вінничині підприємство перераховувало кошти терористам "ЛНР"

На Вінничині підприємство перераховувало кошти терористам "ЛНР"

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 липня. УНН. Співробітники СБУ блокували на Вінниччині відшкодування податків на майже 30 млн грн підприємству, яке фінансує терористичну організацію "ЛНР". Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.

"Оперативники спецслужби встановили, що у 2016 році на Вінниччині перереєструвалось машинобудівне підприємство з Луганської області. Жодної діяльності за адресою реєстрації товариство не здійснювало – "виробництво" знаходилось в одному приміщенні з продовольчим магазином. Реальна виробнича діяльність здійснювалося на тимчасово окупованій території Луганщини. Власники заводу сплачували "податки" до так званого "Міністерства доходів і зборів "ЛНР", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, територія підприємства також використовувалась російсько-терористичними угрупованнями як база з ремонту військової техніки і навчальний центр бойовиків. Співробітники СБ України задокументували, що після реєстрації на Вінниччині менеджмент товариства розпочав судово-претензійну роботу з отримання з державного бюджету України 28,8 мільйона гривень, нібито як надміру сплачені у минулому ПДВ та податок на прибуток. Надалі кошти планувалось вивести до так званої "ЛНР", зокрема для фінансової підтримки незаконних збройних формувань.

Правоохоронці також встановили, що у 2015 році менеджмент підприємства вже робив невдалу спробу безпідставного отримання бюджетних коштів на підконтрольній Україні території Луганщини.

За матеріалами СБУ Держказначейство та фіскальні органи заблокували виплату бюджетних коштів підприємству до моменту повернення тимчасово окупованих територій під контроль органів державної влади України. У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 14 та ч. 3 ст. 258-5 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України, триває документування антидержавної діяльності посадових осіб суб’єкта господарювання.

Нагадаємо, правоохоронці затримали мешканця Донецька, який раніше служив на боці бойовиків "ЛНР". Чоловік намагався потрапити до Харкова, щоб оформити закордонний паспорт і виїхати на заробітки до Польщі.

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