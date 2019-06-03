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В Винницкой области многодетная мать погибла из-за непогоды

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 июня. УНН. В Винницкой области женщина, поскользнувшись на болотной поверхности, упала в воду, в результате чего погибла. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе полиции Винницкой области.

Женщина за селом Качковка пасла скот, когда началась непогода, она поскользнулась на болотной поверхности, в результате чего упала в воду и погибла. Следователи, осмотрев тело, следов насильственной смерти не виявили. Поэтому установили предварительную причину смерти - утопление.

Также тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для определения окончательной причины смерти.

Кроме того, на странице в Facebook общины Ямпольского района опубликовано сообщение, что погибшая была многодетной матерью.

"В субботу, селе Качковка страшным потоком воды и грязи сбило с ног и утопило маму четырех несовершеннолетних детей Валентину Вит", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией "Несчастный случай".

Напомним, на этно-рок-фестивале Украины Kozak FEST, который проходил в Днепропетровской области, в результате стихийного бедствия погиб один человек, двое получили травмы.

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