На Вінничині багатодітна мати загинула через негоду
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. У Вінницькій області жінка, підсковзнувшись на болотяній поверхні, впала у воду, в результаті чого загинула. Про це журналісту УНН повідомили в прес-службі поліції Вінницької області.
Жінка за селом Качківка пасла худобу, коли почалася негода, вона підковзнулася на болотяній поверхні, в результаті чого впала у воду та загинула. Слідчі, оглянувши тіло, слідів насильницької смерті не виявили. Тому встановили попередню причину смерті — утоплення.
Також тіло направили на судово-медичну експертизу для визначення остаточної причини смерті.
Окрім того, на сторінці у Facebook громади Ямпольского району опубліковано повідомлення, що загибла була багатодітною матір’ю.
“У суботу, селі Качківка страшним потоком води і багна збило з ніг та втопило маму чотирьох неповнолітніх дітей Валентину Віт”, — йдеться в повідомленні.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією “Нещасний випадок”.
Нагадаємо, на етно-рок-фестивалі України Kozak FEST, який проходив у Дніпропетровській області, через стихійне лихо загинула одна людина, двоє отримало травми.