В Винницкой области столкнулись грузовик и легковушка: один человек погиб, четверо - травмированы
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Винницком районе столкнулись легковушка и грузовик. В результате ДТП один человек погиб, четверо получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Винницкой области.
Авария произошла около 15:40 часов на автодороге Винница - Жмеринка вблизи села Пултовцы.
По предварительной информации следствия, водитель не справился с управлением транспортного средства, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовиком Renault.
В результате дорожно-транспортного происшествия 28 - летний водитель легковушки погиб на месте происшествия.
Четверо пассажиров Renault Sandero получили телесные повреждения и доставлены в больницу.
Сейчас полиция выясняет причины и обстоятельства аварии.
"Следствием начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего). За такое правонарушение предусмотрено до 8 лет лишения свободы", - сообщили в полиции.
Напомним, в Донецкой области в результате съезда с дороги и опрокидывания автомобиля телесные повреждения получили четверо пассажиров.