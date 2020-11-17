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В Винницкой области столкнулись грузовик и легковушка: один человек погиб, четверо - травмированы

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Винницком районе столкнулись легковушка и грузовик. В результате ДТП один человек погиб, четверо получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Винницкой области.

Авария произошла около 15:40 часов на автодороге Винница - Жмеринка вблизи села Пултовцы.

По предварительной информации следствия, водитель не справился с управлением транспортного средства, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовиком Renault.

В результате дорожно-транспортного происшествия 28 - летний водитель легковушки погиб на месте происшествия.

Четверо пассажиров Renault Sandero получили телесные повреждения и доставлены в больницу.

Сейчас полиция выясняет причины и обстоятельства аварии.

"Следствием начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего). За такое правонарушение предусмотрено до 8 лет лишения свободы", - сообщили в полиции.

Напомним, в Донецкой области в результате съезда с дороги и опрокидывания автомобиля телесные повреждения получили четверо пассажиров.

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