На Донеччині автівка злетіла з дороги, четверо пасажирів травмовані

“На автодорозі Лиман — Добропілля поблизу селища Щурове автомобіль Volkswagen з’їхав з дороги та перекинувся. Тілесні ушкодження отримали четверо пасажирів. Аварія трапилася сьогодні, 17 жовтня, близько 00:30. Водій авто не впорався з керуванням і з’їхав з дороги. В дорожньо-транспортній пригоді постраждали жінки 20, 22 та 41 років і 56 — річний чоловік”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що відкрито кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами”.

Нагадаємо, Новообраному депутату Берегівської районної ради повідомлено про підозру у побитті чоловіка металевою палицею на стоянці одного з розважальних закладів та вчиненні смертельної ДТП.