В Донецкой области автомобиль слетел с дороги, четверо пассажиров травмированы
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Донецкой области в результате съезда с дороги и опрокидывания автомобиля телесные повреждения получили четверо пассажиров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.
“На автодороге Лиман — Доброполье вблизи поселка Щурово автомобиль Volkswagen съехал с дороги и перевернулся. Телесные повреждения получили четверо пассажиров. Авария произошла сегодня, 17 октября, около 00:30. Водитель авто не справился с управлением и съехал с дороги. В дорожно-транспортном происшествии пострадали женщины 20, 22 и 41 лет и 56 — летний мужчина”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что открыто уголовное производство по предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины “Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами”.
Напомним, новоизбранному депутату Береговского районного совета сообщено о подозрении в избиении мужчины металлической палкой на стоянке одного из развлекательных заведений и совершении смертельного ДТП.