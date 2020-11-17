Смертельне ДТП та побиття чоловіка: районному депутату повідомлено про підозру

"Закарпатська обласна прокуратура повідомила новообраному депутату Берегівської районної ради про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 122, ч. 2 ст. 286 КК України", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що йдеться про кілька подій.

"Зокрема, слідством встановлено, що в січні 2013 року він був учасником конфлікту, що трапився на стоянці одного з розважальних закладів Виноградівського району. Чоловік вдався до хуліганських дій та наніс потерпілому численні удари металевою палицею, спричинивши йому, зокрема, тілесні ушкодження середньої тяжкості. Після того як закарпатець сховався від нападника у власному автомобілі, підозрюваний почав наносити механічні ушкодження палицею і транспортному засобу", - розповіли в прокуратурі.

Зазначається, що завдані збитки експерти оцінили у понад 20 тис. грн.

"Вже в липні поточного року вказаний посадовець, керуючи автомобілем Toyota Land Cruiser, допустив зіткнення з мотоциклом. Унаслідок ДТП водій останнього отримав травми. Наразі перевіряється їх зв’язок із настанням смерті особи", - йдеться в повідомленні.

Так, наголошується, що чоловік обґрунтовано підозрюється у хуліганстві, вчиненому із застосуванням заздалегідь заготовленого предмета, нанесенні умисного тілесного ушкодження середньої тяжкості та порушенні особою, яка керує транспортним засобом, правил безпеки дорожнього руху, що заподіяло тяжке тілесне ушкодження.

Нагадаємо, у Донецькій області депутата підозрюють у закликах до зміни кордонів України.