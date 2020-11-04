У Донецькій області депутата підозрюють у закликах до зміни кордонів України
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Депутата Костянтинівської міської ради підозрюють у публічних закликах до зміни кордонів та посяганні на територіальну цілісність України. Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури, передає УНН.
“Депутату Костянтинівської міської ради VI скликання заочно повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України (ч. ч. 1, 2 ст. 110 КК України). Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж квітня-травня 2014 року депутат, під час проведення мітингів у м. Костянтинівка, неодноразово закликав місцевих мешканців до участі у так званому „загальному обласному референдумі“ з питання визнання державної самостійності „ДНР“”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, у Донецькій області двом депутатам Миронівської сільради, причетним до організації фейкового референдуму 2014 року на підтримку “ДНР”, повідомлено про підозри у посяганні на територіальну цілісність України.