У Донецькій області депутата підозрюють у закликах до зміни кордонів України

“Депутату Костянтинівської міської ради VI скликання заочно повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України (ч. ч. 1, 2 ст. 110 КК України). Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж квітня-травня 2014 року депутат, під час проведення мітингів у м. Костянтинівка, неодноразово закликав місцевих мешканців до участі у так званому „загальному обласному референдумі“ з питання визнання державної самостійності „ДНР“”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, у Донецькій області двом депутатам Миронівської сільради, причетним до організації фейкового референдуму 2014 року на підтримку “ДНР”, повідомлено про підозри у посяганні на територіальну цілісність України.