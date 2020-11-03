Двох депутатів сільради підозрюють у посяганні на територіальну цілісність України

“У квітні 2014 року депутати брали участь в організації і проведенні так званого „референдуму про державну самостійність ДНР“. Під час позачергової сесії селищної ради вони, всупереч законодавству України, проголосували за здійснення антиконституційного „волевиявлення“. Наразі слідчі СБУ кваліфікували дії депутатів за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. У разі доведення вини їм загрожує до 15 років позбавлення волі”, — йдеться в повідомленні.

Додається, що раніше до 6 років тюрми засуджено одного з організаторів псевдореферендуму на Донеччині — голову Миронівської селищної ради. Ще 12 депутатам сільради повідомлено про підозру. Стосовно 10 фігурантів матеріали досудових розслідувань скеровані до суду.

Як повідомляв УНН, на Луганщині повідомили про підозру депутату Передільської сільської ради, який підозрюється у організації та проведення псевдорефендуму щодо самостійності “ЛНР”.