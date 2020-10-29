На Луганщині депутат сільради підозрюється в організації та проведенні псевдореферендуму "ЛНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. На Луганщині повідомили про підозру депутату Передільської сільської ради, який підозрюється у організації та проведення псевдорефендуму щодо самостійності "ЛНР". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Луганської обласної прокуратури.
"Керівник Луганської обласної прокуратури повідомив депутату Передільської сільської ради Станично-Луганського району Луганської області VI скликання про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України)", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що за даними слідства, 11 травня 2014 року депутат взяв участь в організації та проведенні незаконного "референдуму" щодо підтримки "Акта про державну самостійність ЛНР" на території села Передільське Станично-Луганського району Луганської області.
"Він, як "голова виборчої комісії" слідкував за процесом та порядком голосування на "виборчій дільниці", видавав "бюлетені", вирішував організаційні питання. Результати псевдореферендуму було передано до "центральної виборчої комісії" для подальшого проголошення самостійності "ЛНР", - додається у повідомленні.
Нагадаємо, на Донеччині депутату Лиманської міської ради повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність України.