На Донеччині депутата міськради підозрюють в організації псевдореферендуму бойовиків "ДНР"

"За дорученням виконувача обов’язків керівника Донецької обласної прокуратури повідомлено про підозру одному із депутатів Лиманської міської ради VII скликання у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України (ч. 2 ст. 110 КК України)", - сказано у повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11 травня 2014 року 49-річна мешканка міста Лиман, виконуючи функції члена територіальної та голови дільничної виборчих комісій, приймала участь у проведенні так званого "загального обласного референдуму" з питання визнання державної самостійності "ДНР".

Зазначається, що після завершення псевдореферендуму бюлетені, протоколи та інші документи, що підтверджують його проведення, передано представникам окупаційної адміністрації Російської Федерації у Донецькій області.

Нагадаємо, з початку року суди винесли 132 вироки щодо зловмисників, яких було затримано через посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.