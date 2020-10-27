На Донеччині депутата міськради підозрюють в організації псевдореферендуму бойовиків "ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. На Донеччині депутату Лиманської міської ради повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Донецької обласної прокуратури.
"За дорученням виконувача обов’язків керівника Донецької обласної прокуратури повідомлено про підозру одному із депутатів Лиманської міської ради VII скликання у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України (ч. 2 ст. 110 КК України)", - сказано у повідомленні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11 травня 2014 року 49-річна мешканка міста Лиман, виконуючи функції члена територіальної та голови дільничної виборчих комісій, приймала участь у проведенні так званого "загального обласного референдуму" з питання визнання державної самостійності "ДНР".
Зазначається, що після завершення псевдореферендуму бюлетені, протоколи та інші документи, що підтверджують його проведення, передано представникам окупаційної адміністрації Російської Федерації у Донецькій області.
Нагадаємо, з початку року суди винесли 132 вироки щодо зловмисників, яких було затримано через посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.