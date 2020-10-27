В Донецкой области депутата горсовета подозревают в организации псевдореферендума боевиков "ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В Донецкой области депутату Лиманского городского совета сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры.
"По поручению исполняющего обязанности руководителя Донецкой областной прокуратуры сообщено о подозрении одному из депутатов Лиманского городского совета VII созыва в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины)", - сказано в сообщении.
Досудебным расследованием установлено, что 11 мая 2014 года 49-летняя жительница города Лиман, выполняя функции члена территориальной и главы участковой избирательных комиссий, принимала участие в проведении так называемого "общего областного референдума" по вопросу признания государственной независимости "ДНР".
Отмечается, что после завершения псевдореферендума бюллетени, протоколы и другие документы, подтверждающие его проведение, передано представителям оккупационной администрации Российской Федерации в Донецкой области.
Напомним, с начала года суды вынесли 132 приговора в отношении злоумышленников, задержанных за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.