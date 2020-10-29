В Луганской области депутат сельсовета подозревается в организации и проведении псевдореферендума "ЛНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. В Луганской области сообщили о подозрении депутату Передельского сельского совета, который подозревается в организации и проведении псевдорефендума относительно самостоятельности "ЛНР". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Луганской областной прокуратуры.
"Руководитель Луганской областной прокуратуры сообщил депутату Передельского сельского совета Станично-Луганского района Луганской области VI созыва о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины)", - сказано в сообщении.
Отмечается, что по данным следствия, 11 мая 2014 года депутат принял участие в организации и проведении незаконного "референдума" по поддержке "Акта о государственной самостоятельности ЛНР" на территории села Передельское Станично-Луганского района Луганской области.
"Он, как "глава избирательной комиссии" следил за процессом и порядком голосования на "избирательном участке", издавал "бюллетени", решал организационные вопросы. Результаты псевдореферендума были переданы в "центральную избирательную комиссию" для дальнейшего провозглашения независимости "ЛНР", - добавляется в сообщении.
Напомним, в Донецкой области депутату Лиманского городского совета сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины.