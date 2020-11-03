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Двух депутатов сельсовета подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины

Двух депутатов сельсовета подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины

Киев  •  УНН

 • 12439 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Донецкой области двум депутатам Мироновской сельсовета, причастным к организации фейкового референдума 2014 года, сообщено о подозрении. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, передает УНН.

“В апреле 2014 года депутаты принимали участие в организации и проведении так называемого „референдума о государственной самостоятельности ДНР“. Во время внеочередной сессии поселкового совета они, вопреки законодательству Украины, проголосовали за совершение антиконституционного „волеизъявления“. Сейчас следователи СБУ квалифицировали действия депутатов по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины им грозит до 15 лет лишения свободы”, — говорится в сообщении.

Добавляется, что ранее к 6 годам тюрьмы приговорен один из организаторов псевдореферендума в Донецкой области — председатель Мироновского поселкового совета. Еще 12 депутатам сельсовета сообщено о подозрении. Относительно 10 фигурантов материалы досудебных расследований направлены в суд.

Как сообщал УНН, в Луганской области сообщили о подозрении депутату Передельского сельского совета, который подозревается в организации и проведении псевдорефендума относительно самостоятельности “ЛНР”.

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