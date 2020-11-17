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Смертельное ДТП и избиение мужчины: районному депутату сообщено о подозрении

Смертельное ДТП и избиение мужчины: районному депутату сообщено о подозрении

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. Новоизбранному депутату Береговского районного совета сообщено о подозрении в избиении мужчины металлической палкой на стоянке одного из развлекательных заведений и совершении смертельного ДТП. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Закарпатской областной прокуратуры.

"Закарпатская областная прокуратура сообщила новоизбранному депутату Береговского районного совета о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 122, ч. 2 ст. 286 УК Украины", - говорится в сообщении.

Сообщается, что речь идет о нескольких событиях.

"В частности, следствием установлено, что в январе 2013 года он был участником конфликта, который произошел на стоянке одного из развлекательных заведений Виноградовского района. Мужчина пребегнул к хулиганским действиям и нанес потерпевшему множественные удары металлической палкой, причинив ему, в частности, телесные повреждения средней тяжести. После того как закарпатец скрылся от нападавшего в собственном автомобиле, подозреваемый начал наносить механические повреждения палкой и транспортному средству", - рассказали в прокуратуре.

Отмечается, что нанесенный ущерб эксперты оценили в более чем 20 тыс. грн.

"Уже в июле текущего года указанный чиновник, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, допустил столкновение с мотоциклом. В результате ДТП водитель последнего получил травмы. Сейчас проверяется их связь с наступлением смерти человека", - говорится в сообщении.

Так, отмечается, что мужчина обоснованно подозревается в хулиганстве, совершенном с применением заранее заготовленного предмета, нанесении умышленного телесного повреждения средней тяжести и нарушении лицом, управляющим транспортным средством, правил безопасности дорожного движения, причинившее тяжелое телесное повреждение.

Напомним, в Донецкой области депутата подозревают в призывах к изменению границ Украины.

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