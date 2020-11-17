На Вінниччині зіткнулись вантажівка та легковик: одна людина загинула, четверо - травмовані

Аварія сталась близько 15:40 години на автодорозі Вінниця – Жмеринка поблизу села Пултівці.

За попередньою інформацією слідства, водій не впорався з керуванням транспортного засобу, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з вантажівкою Renault.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 28 – річний водій легковика загинув на місці пригоди.

Четверо пасажирів Renault Sandero отримали тілесні ушкодження та доставлені у лікарню.

Наразі поліція з’ясовує причини та обставини аварії.

"Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого). За таке правопорушення передбачено до 8 років позбавлення волі", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, на Донеччині внаслідок з’їзду з дороги та перекидання автомобіля тілесні ушкодження отримали четверо пасажирів.