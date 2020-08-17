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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 100736 просмотра

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4 марта, 13:25 • 106336 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126213 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100956 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

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4 марта, 09:55 • 101823 просмотра

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В Винницкой области женщина надела ошейник с цепью на несовершеннолетнюю дочь

В Винницкой области женщина надела ошейник с цепью на несовершеннолетнюю дочь

Киев  •  УНН

 • 9929 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. В Винницкой области женщина после конфликта с дочкой привязала 14-летнюю с помощью цепи и ошейника в доме. Правоохранители проводят досудебное расследование. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции области.

"В Винницкой области полиция начала следствие относительно действий матери, привязавшей цепью дочь. Сообщение о преступлении в Чечельницкое отделение полиции поступило 15 августа. На линию 102 позвонила 14-летняя девушка и рассказала, что мать совершает в отношении нее насилие", - говорится в сообщении.

Установлено, что 30-летняя женщина после конфликта с дочкой с помощью цепи, ошейника и навесного замка привязала ее в доме. В таком состоянии девушка провела 2 часа. После того, как женщина отвязала дочь, последняя обратилась в полицию за помощью.

"Как пояснила полицейским женщина, таким образом она пыталась "перевоспитать" дочь, которая, якобы, постоянно убегает из дома и отказывается помогать по хозяйству. Работники ювенальной превенции и социальные службы будут изучать ситуацию в семье. Действия женщины квалифицируются следствием по ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УКУ. Проводится досудебное расследование", - говорится в сообщении.

Напомним, полиция разбирается по факту публичных побоев одной девушкой другой в Центральном районе Николаева - все несовершеннолетние участники установлены, виновные будут привлечены к ответственности.

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