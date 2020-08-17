В Винницкой области женщина надела ошейник с цепью на несовершеннолетнюю дочь
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. В Винницкой области женщина после конфликта с дочкой привязала 14-летнюю с помощью цепи и ошейника в доме. Правоохранители проводят досудебное расследование. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции области.
"В Винницкой области полиция начала следствие относительно действий матери, привязавшей цепью дочь. Сообщение о преступлении в Чечельницкое отделение полиции поступило 15 августа. На линию 102 позвонила 14-летняя девушка и рассказала, что мать совершает в отношении нее насилие", - говорится в сообщении.
Установлено, что 30-летняя женщина после конфликта с дочкой с помощью цепи, ошейника и навесного замка привязала ее в доме. В таком состоянии девушка провела 2 часа. После того, как женщина отвязала дочь, последняя обратилась в полицию за помощью.
"Как пояснила полицейским женщина, таким образом она пыталась "перевоспитать" дочь, которая, якобы, постоянно убегает из дома и отказывается помогать по хозяйству. Работники ювенальной превенции и социальные службы будут изучать ситуацию в семье. Действия женщины квалифицируются следствием по ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УКУ. Проводится досудебное расследование", - говорится в сообщении.
Напомним, полиция разбирается по факту публичных побоев одной девушкой другой в Центральном районе Николаева - все несовершеннолетние участники установлены, виновные будут привлечены к ответственности.