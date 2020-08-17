На Вінниччині жінка наділа ошийник з ланцюгом на неповнолітню доньку
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. На Вінниччині жінка після конфлікту з донькою прив’язала 14-річну за допомогою ланцюга та ошийника в будинку. Правоохоронці проводять досудове розслідування. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Вінницькьої області.
“На Вінниччині поліція розпочала слідство щодо дій матері, яка прив’язала ланцюгом доньку. Повідомлення про злочин до Чечельницького відділення поліції надійшло 15 серпня. На лінію 102 зателефонувала 14-річна дівчина та розповіла, що мати вчиняє відносно неї насильство”, — йдеться у повідомленні.
Встановлено, що 30-річна жінка після конфлікту з донькою за допомогою ланцюга, ошийника та навісного замка прив’язала її в будинку. У такому стані дівчина провела дві годин. Після того, як жінка відв’язала доньку, остання звернулась в поліцію за допомогою.
“Як пояснила поліцейським жінка, у такий спосіб вона намагалася "перевиховати“ доньку, яка, нібито, постійно втікає з дому та відмовляється допомагати по господарству. Працівники ювенальної превенції та соціальні служби вивчатимуть ситуацію в родині. Дії жінки кваліфікуються слідством за ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) ККУ. Проводиться досудове розслідування”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, поліція розбирається за фактом публічних побоїв однією дівчиною іншої у Центральному районі Миколаєва — всі неповнолітні учасники встановлені, винні будуть притягнуті до відповідальності.