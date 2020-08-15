У Миколаєві на відео зняли побої однією неповнолітньою іншої: за справу взялася поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Поліція розбирається за фактом публічних побоїв однією дівчиною іншої у Центральному районі Миколаєва — всі неповнолітні учасники встановлені, винні будуть притягнуті до відповідальності. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області, передає УНН.
"14 серпня у соціальних мережах та засобах масової інформації було поширене відео, на якому зафільмовано епізоди застосування фізичного насильства однією неповнолітньою мешканкою Миколаєва стосовно іншої, з публічним приниженням перед юрбою однолітків", - йдеться у повідомленні.
Поліцейські встановили, що події на відео відбувались декілька тижнів тому.
"Зі свідчень 17-річної дівчини, про яку йдеться у інформації до відео, як про головну винуватицю, під час бійки вона отримала тілесні ушкодження, з якими зверталась до медичного закладу", - вказали у відомстві.
Також вказано, що 13 серпня до Центрального відділу поліції "з повідомленням про систематичні погрози та переслідування щодо її дочки звернулась мати свідка описаних подій".
"Наразі поліцейські встановили усіх учасників події та спілкуються із батьками неповнолітніх. Збираються матеріали задля встановлення усіх обставин зафіксованої на відео та поширеної у ЗМІ бійки", - додали у поліції.
За вказаним фактом відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 126 "Побої і мордування" Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, на Одещині чоловік побив та прикував ланцюгом до батареї 10-річного хлопчину.