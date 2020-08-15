В Николаеве на видео сняли побои одной несовершеннолетней другой: за дело взялась полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Полиция разбирается по факту публичных побоев одной девушкой другой в Центральном районе Николаева - все несовершеннолетние участники установлены, виновные будут привлечены к ответственности. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, передает УНН.
"14 августа в социальных сетях и средствах массовой информации было распространено видео, на котором снято эпизоды применения физического насилия одной несовершеннолетней жительницей Николаева в отношении другой, с публичным унижением перед толпой сверстников", - говорится в сообщении.
Полицейские установили, что события на видео проходили несколько недель назад.
"Из показаний 17-летней девушки, о которой говорится в информации к видео, как о главной виновнице, во время драки она получила телесные повреждения, с которыми обращалась в медицинское учреждение", - указали в ведомстве.
Также указано, что 13 августа в Центральный отдел полиции "с сообщением о систематических угрозах и преследовании в отношении ее дочери обратилась мать свидетеля описываемых событий".
"Сейчас полицейские установили всех участников происшествия и общаются с родителями несовершеннолетних. Собираются материалы для установления всех обстоятельств зафиксированной на видео и распространенной в СМИ драки", - добавили в полиции.
По данному факту сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 126 "Побои и истязания" Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Одесской области мужчина избил и приковал цепью к батарее 10-летнего мальчика.