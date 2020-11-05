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В Винницкой области за свыше 3 млн грн убытков будут судить полковника ВСУ

В Винницкой области за свыше 3 млн грн убытков будут судить полковника ВСУ

Киев  •  УНН

 • 11486 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Винницкой области по факту халатного отношения к военной службе будут судить полковника ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона, передает УНН.

“Командир одной из воинских частей, расположенных на территории Винницкого гарнизона, в декабре 2017 года не осуществил надлежащее управление текущей деятельностью воинской части, а именно — технический надзор за выполнением и дальнейшее принятие выполненных работ согласно актам. Таким образом, вверенные воинской части средства на отдельные строительные работы были присвоены третьими лицами, что повлекло для государства тяжкие последствия на общую сумму более 3 млн грн”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что военной прокуратурой Винницкого гарнизона обвинительный акт в отношении полковника ВСУ направлен в суд первой инстанции для рассмотрения по существу. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

Как сообщал УНН, экс-командир одной из воинских частей в Житомирской области осужден к шести годам тюрьмы за присвоение госимущества.

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