На Вінниччині за понад 3 млн грн збитків судитимуть полковника ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. На Вінниччині за фактом недбалого ставлення до військової служби судитимуть полковника ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону, передає УНН.
“Командир однієї з військових частин, розташованих на території Вінницького гарнізону, у грудні 2017 року не здійснив належне керування поточною діяльністю військової частини, а саме — технічний нагляд за виконанням та подальше прийняття виконаних робіт згідно з актами. Таким чином, ввірені військовій частині кошти на окремі будівельні роботи були привласнені третіми особами, що спричинило державі тяжкі наслідки на загальну суму понад 3 млн грн”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що військовою прокуратурою Вінницького гарнізону обвинувальний акт відносно полковника ЗСУ направлено до суду першої інстанції для розгляду по суті. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.
Як повідомляв УНН, екскомандира однієї із військових частин в Житомирській області засуджено до шести років в’язниці через привласнення держмайна.