Полковника ЗСУ засудили до шести років в’язниці за привласнення держмайна
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Екскомандира однієї із військових частин в Житомирській області засуджено до шести років в’язниці через привласнення держмайна. Про це повідомляє прессслужба військової прокуратури Центрального регіону України, передає УНН.
"Досудовим розслідуванням та судовим розглядом встановлено, що вказаний полковник ЗСУ, перебуваючи на посаді командира військової частини, зловживаючи службовим становищем привласнив 16 лебідок на базі автомобілів "ЗІЛ-131", які входять до складу танкоремонтної майстерні", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що 3 серпня, під час судового розгляду, обвинувачений не визнав свою вину.
"Житомирський районний суд Житомирської області виніс обвинуваченому офіцеру вирок – 6 років позбавлення волі", – повідомили в прокуратурі.
Як повідомляв УНН, бухгалтера військової частини Повітряних сил судитимуть за підозрою у привласненні понад 750 тис. грн.