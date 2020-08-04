Полковника ВСУ приговорили к шести годам тюрьмы за присвоение госимущества
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Экс-командир одной из воинских частей в Житомирской области приговорен к шести годам тюрьмы за присвоение госимущества. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины, передает УНН.
"Досудебным расследованием и судебным рассмотрением установлено, что указанный полковник ВСУ, находясь в должности командира воинской части, злоупотребляя служебным положением, присвоил 16 лебедок на базе автомобилей "ЗИЛ-131", которые входят в состав танкоремонтной мастерской", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 3 августа, во время судебного разбирательства, обвиняемый не признал свою вину.
"Житомирский районный суд Житомирской области вынес обвиняемому офицеру приговор - 6 лет лишения свободы", - сообщили в прокуратуре.
Как сообщал УНН, бухгалтера воинской части Воздушных сил будут судить по подозрению в присвоении более 750 тыс. грн.