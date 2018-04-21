В Винницкой области у мужчины изъяли тонну суррогатного алкоголя

Как рассказал начальник Могилев-Подольского отдела полиции Валерий Жучковський, во время проведения санкционированного обыска домовладения 47-летнего жителя районного центра следователи обнаружили бочки с жидкостью прозрачного цвета со специфическим запахом спирта, почти 400 пластиковых бутылок с жидкостью с запахом коньяка, тетрапаки с водкой, красители, другие принадлежности для приготовления и разлива суррогатного алкоголя.

Полицейские вызвали представителей фискальной службы для дальнейшего документирования правонарушения.

Объяснить происхождение и цель хранения изъятого хозяин дома, который ранее привлекался к ответственности за хранение наркотических средств с целью сбыта, отказался. Правоохранители устанавливают источник происхождения изъятого алкоголя.

В действиях мужчины усматриваются признаки правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров), за что предусмотрено наказание в виде штрафа от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования для ее изготовления.

Как сообщал УНН, одного из организаторов подпольных цехов по производству суррогатного алкоголя в Киевской области приговорили к лишению свободы на 4 года, однако, с испытательным сроком. Сообщников его только оштрафовали.