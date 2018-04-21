На Вінниччині у чоловіка вилучили тонну сурогатного алкоголю
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. У будинку раніше судимого жителя Могилів-Подільського (Вінницька область) правоохоронці виявили понад 100 літрів спирту, майже 800 літрів коньяку та 30 упаковок горілки відомих торгових брендів. Про це повідомила прес-служба МВС України, передає УНН.
Як розповів начальник Могилів-Подільського відділу поліції Валерій Жучковський, під час проведення санкціонованого обшуку домоволодіння 47-річного жителя районного центру слідчі виявили бочки з рідиною прозорого кольору зі специфічним запахом спирту, майже 400 пластикових пляшок з рідиною із запахом коньяку, тетрапаки з горілкою, барвники, інше приладдя для приготування та розливу сурогатного алкоголю.
Поліцейські викликали представників фіскальної службу для подальшого документування правопорушення.
Пояснити походження та мету зберігання вилученого господар будинку, який раніше притягувався до відповідальності за зберігання наркотичних засобів з метою збуту, відмовився. Правоохоронці встановлюють джерело походження вилученого алкоголю.
В діях чоловіка вбачаються ознаки правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), за що передбачено покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення.
Як повідомляв УНН, одного з організаторів підпільних цехів з виробництва сурогатного алкоголю на Київщині засуджено до позбавлення волі на 4 роки, однак, з випробувальним терміном. Спільників його лише оштрафували.