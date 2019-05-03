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В Винницкой области продавца фальсифицированных лекарств для онкобольных взято под стражу

В Винницкой области продавца фальсифицированных лекарств для онкобольных взято под стражу

Киев  •  УНН

 • 9441 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. В Винницкой области взято под стражу лицо, которое сбывало онкобольным фальсифицированные лекарственные средства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Винницкой области.

По результатам предварительного расследования лицу, которое непосредственно, получало, сохраняло по месту жительства и сбывало онкобольным фальсифицированные лекарственные средства, объявленно подозрение.

"По результатам рассмотрения ходатайства (о применении к лицу меры пресечения в виде содержания под стражей, с определением размера залога - ред.), Винницким городским судом принято решение о заключении подозреваемого лица под стражу и его задержано в зале суда, с определением размера залога в сумму более полумиллиона гривен ", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в настоящее время досудебное расследование по делу продолжается.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины пресекли противоправную деятельность группировки, которая организовала контрабандный ввоз и нелегальный сбыт в Украине лекарственных средств сомнительного качества для онкобольных.

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