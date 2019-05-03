На Вінниччині продавця фальсифікованих ліків для онкохворих взято під варту
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. На Вінниччині взято під варту особу, що збувала онкохворим фальсифіковані лікарські засоби. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Вінницької області.
За результатами досудового розслідування особі, що, безпосередньо, отримувала, зберігала за місцем проживання та збувала онкохворим фальсифіковані лікарські засоби, оголошена підозра.
"За результатами розгляду клопотання ( щодо застосування до особи запобіжного заходу у виді тримання під вартою, із визначенням розміру застави – ред.), Вінницьким міським судом ухвалене рішення про взяття підозрюваної особи під варту та її затримано у залі суду, із визначенням розміру застави у суму понад півмільйонна гривень", - йдеться в повідомленні.
Також, зазначається, що наразі досудове розслідування у справі триває.
Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України припинили протиправну діяльність угруповання, яке організувало контрабандне ввезення та нелегальний збут в Україні лікарських засобів сумнівної якості для онкохворих.