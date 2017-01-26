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В Винницкой области объявлено подозрение "черным лесорубам"

В Винницкой области объявлено подозрение "черным лесорубам"

Киев • УНН

 • 6893 просмотра

ВИННИЦА-КИЕВ. 26 января. УНН. Прокуратурой Винницкой области осуществляется процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве "Черных лесорубов", по подозрению шести человек, которые организовались в преступную группу с целью незаконного завладения лесными ресурсами Винницкой области. Об этом УНН-Центр сообщили в прокуратуре Винницкой области.

Так, членам организованной группы 24.01.2017 объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ст. 246, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Благодаря скоординированным прокуратурой действиям правоохранительных органов, в частности УСБУ и ГУ ГФС в области, установлено, что по разработанному преступному алгоритму, по предварительному сговору с должностными лицами лесоохотничьего хозяйства области, в течение 2015-2016 годов подозреваемыми, используя физических лиц-предпринимателей, организовано незаконное завладение лисодеревины общим объемом 5591 м. куб., чем нанесено миллионных убытков государственным интересам.

Завершая реализацию преступного плана, после совершения преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, подозреваемыми легализовано (отмыто) с фактической реализации незаконно полученной лесодревесины - денежные средства, то есть совершено уголовное преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 209 УК Украины.

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