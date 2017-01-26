На Вінниччині оголошено підозру "чорним лісорубам"

Так, членам організованої групи 24.01.2017 оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ст. 246, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

Завдяки скоординованим прокуратурою діям правоохоронних органів, зокрема УСБУ та ГУ ДФС в області, встановлено, що за розробленим злочинним алгоритмом, за попередньою змовою із посадовими особами лісомисливських господарств області, упродовж 2015-2016 років підозрюваними, використовуючи фізичних осіб-підприємців, організовано незаконне заволодіння лісодеревиною загальним об’ємом 5591 м. куб., чим завдано мільйонних збитків державним інтересам.

Завершуючи реалізацію злочинного плану, після вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, підозрюваними легалізовано (відмито) з фактичної реалізації незаконно отриманої лісодеревини — грошові кошти, тобто вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 209 КК України.