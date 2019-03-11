В Винницкой области дерево убило 29-летнюю женщину

"Действительно, сегодня около 10 утра шла женщина, от ветра на нее упало дерево, она погибла на месте", - ответили в полиции на вопрос, погибла женщина в городе Хмельник от падения.



В полиции добавили, что женщина 1990 года рождения.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство с пометкой "несчастный случай").



По данным полиции, в Винницкой области это уже второй случай смерти из-за падения дерева.



Напомним, в Виннице в результате падения дерева 11-летняя девочка получила травмы, от которых скончалась в карете "скорой помощи".