На Вінниччині дерево вбило 29-річну жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. У Хмільнику Вінницької області через падіння дерева загинула 29-річна жінка. Про це журналісту УНН повідомили у відділі комунікації поліції області.
"Дійсно, сьогодні близько 10 ранку йшла жінка, від вітру на неї впало дерево, вона загинула на місці", - відповіли у поліції на запитання, чи загинула жінка у місті Хмільник від падіння дерева.
У поліції додали, що жінка 1990 року народження.
За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 КК України (Умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок").
За даними поліції, у Вінницькій області це вже другий випадок смерті через падіння дерева.
Нагадаємо, у Вінниці внаслідок падіння дерева 11-річна дівчинка отримала травми, від яких померла в кареті "швидкої допомоги".