На Вінниччині дерево вбило 29-річну жінку

"Дійсно, сьогодні близько 10 ранку йшла жінка, від вітру на неї впало дерево, вона загинула на місці", - відповіли у поліції на запитання, чи загинула жінка у місті Хмільник від падіння дерева.



У поліції додали, що жінка 1990 року народження.



За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 КК України (Умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок").



За даними поліції, у Вінницькій області це вже другий випадок смерті через падіння дерева.



Нагадаємо, у Вінниці внаслідок падіння дерева 11-річна дівчинка отримала травми, від яких померла в кареті "швидкої допомоги".