В Винницкой области мужчина с подозрением на COVID-19 самовольно покинул больницу

“Вчера поступило сообщение от врачей, что их пациент самовольно покинул инфекционное отделение, где он был госпитализирован, по информации медиков с туберкулезом и с подтвержденным экспресс-тестом на коронавирус, там еще должен же быть ПЦР. Мы отреагировали, начали его поиски обследовали территорию, нашли по месту жительства. Мужчина прямо пошел пешком домой, как он объяснил, он хотел взять вещи личного пользования”, — отметили в полиции.

В пресс-службе добавили, что сейчас проводится проверка контактировал ли он с другими людьми.

“Пока нет информации, он шел огородами, полем, безлюдными территориями. Полиция вызвала скорую, и он добровольно сел в машину, его госпитализировали. Во время проверки будет дана правовая оценка его действиям”, — отметили в полиции.

Напомним, с Харьковской областной инфекционной больницы сбежал пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19.