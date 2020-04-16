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Пацієнт з коронавірусом втік з харківської лікарні

Пацієнт з коронавірусом втік з харківської лікарні

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. У четвер з Харківської обласної інфекційної лікарні втік пацієнт з підтвердженим діагнозом COVID-19. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, передає УНН.

"16 квітня о 15:43 до поліції звернулась завідуюча відділенням обласної інфекційної лікарні з повідомленням, що з медичного закладу втік 34-річний чоловік, який має підтверджений діагноз COVID-19", - повідомили в поліції.

Зі слів лікарів, пацієнт був до них доставлений з психіатричної лікарні з пневмонією.

Працівники Слобідського відділу поліції за кілька годин встановили можливе місцеперебування втікача та зв'язалися з його матір'ю. Жінка телефоном повідомила, що син знаходиться вдома.

Даний факт зареєстрований в Єдиному обліку Слобідського відділу поліції. Карета швидкої медичної допомоги вже доставила чоловіка до лікарні, зазначили правоохоронці.

Як повідомляв УНН, в Україні на 9 годину 16 квітня зафіксовано 4161 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 116 летальні. У Харківській області на сьогодні зареєстровано 40 випадків.

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