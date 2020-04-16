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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 29375 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 38425 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 56485 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Пациент с коронавирусом сбежал из харьковской больницы

Пациент с коронавирусом сбежал из харьковской больницы

Киев  •  УНН

 • 13678 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. В четверг из Харьковской областной инфекционной больницы сбежал пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, передает УНН.

"16 апреля в 15:43 в полицию обратилась заведующая отделением областной инфекционной больницы с сообщением, что из медицинского учреждения сбежал 34-летний мужчина, который имеет подтвержденный диагноз COVID-19", - сообщили в полиции.

По словам врачей, пациент был к ним доставлен из психиатрической больницы с пневмонией.

Сотрудники Слободского отдела полиции за несколько часов установили возможное местонахождение беглеца и связались с его матерью. Женщина по телефону сообщила, что сын находится дома.

Данный факт зарегистрирован в Едином учете Слободского отдела полиции. Карета скорой помощи уже доставила мужчину в больницу, отметили правоохранители.

Как сообщал УНН, в Украине на 9 часов 16 апреля зафиксирован 4161 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 116 летальных. В Харьковской области на сегодня зарегистрировано 40 случаев.

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