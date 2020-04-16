Пациент с коронавирусом сбежал из харьковской больницы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. В четверг из Харьковской областной инфекционной больницы сбежал пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, передает УНН.
"16 апреля в 15:43 в полицию обратилась заведующая отделением областной инфекционной больницы с сообщением, что из медицинского учреждения сбежал 34-летний мужчина, который имеет подтвержденный диагноз COVID-19", - сообщили в полиции.
По словам врачей, пациент был к ним доставлен из психиатрической больницы с пневмонией.
Сотрудники Слободского отдела полиции за несколько часов установили возможное местонахождение беглеца и связались с его матерью. Женщина по телефону сообщила, что сын находится дома.
Данный факт зарегистрирован в Едином учете Слободского отдела полиции. Карета скорой помощи уже доставила мужчину в больницу, отметили правоохранители.
Как сообщал УНН, в Украине на 9 часов 16 апреля зафиксирован 4161 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 116 летальных. В Харьковской области на сегодня зарегистрировано 40 случаев.