На Вінниччині чоловік із підозрою на COVID-19 самовільно покинув лікарню

“Вчора надійшло повідомлення від лікарів, що їх пацієнт самовільно залишив інфекційне відділення, де його було госпіталізовано, за інформацією медиків з туберкульозом і з підтвердженим експрес-тестом на коронавірус, там ще має ж бути ПЛР. Ми відреагували, почали його пошуки обстежили територію, його знайшли за місцем проживання. Чоловік навпростець пішов пішки додому, як він пояснив, він хотів взяти речі особистого користування”, — зазначили у поліції.

У пресслужбі додали, що зараз проводиться перевірка чи він контактував з іншими людьми.

“Поки що немає інформації, він йшов городами, полем, безлюдними територіями. Поліція викликала швидку, і він добровільно сів у машину, його госпіталізували. Під час перевірки буде надана правова оцінка його діям”, — відзначили у поліції.

Нагадаємо, з Харківської обласної інфекційної лікарні втік пацієнт з підтвердженим діагнозом COVID-19.