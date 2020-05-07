На Вінниччині чоловік із підозрою на COVID-19 самовільно покинув лікарню
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. На Вінниччині чоловік із туберкульозом та підозрою на COVID-19 самовільно покинув лікарню, щоб взяти вдома речі особистого вжитку. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Вінницькій області.
“Вчора надійшло повідомлення від лікарів, що їх пацієнт самовільно залишив інфекційне відділення, де його було госпіталізовано, за інформацією медиків з туберкульозом і з підтвердженим експрес-тестом на коронавірус, там ще має ж бути ПЛР. Ми відреагували, почали його пошуки обстежили територію, його знайшли за місцем проживання. Чоловік навпростець пішов пішки додому, як він пояснив, він хотів взяти речі особистого користування”, — зазначили у поліції.
У пресслужбі додали, що зараз проводиться перевірка чи він контактував з іншими людьми.
“Поки що немає інформації, він йшов городами, полем, безлюдними територіями. Поліція викликала швидку, і він добровільно сів у машину, його госпіталізували. Під час перевірки буде надана правова оцінка його діям”, — відзначили у поліції.
Нагадаємо, з Харківської обласної інфекційної лікарні втік пацієнт з підтвердженим діагнозом COVID-19.