В Винницкой области чиновника горсовета приговорили к 5 годам тюрьмы

В июне 2017 года, прокуратурой Винницкой области в суд направлено обвинительное заключение в отношении начальника Управления градостроительства и архитектуры одной из городских советов Винницкой области. Обвинение доказывало, что вышеуказанная должностное лицо получило неправомерную выгоду за свои коррупционные “услуги” и содействие при оформлении документов, необходимых для получения разрешения на размещение торгового объекта — малой архитектурной формы.

По результатам судебного рассмотрения, Козятинским городским судом вынесен приговор, которым чиновника признано виновным в совершении уголовного преступления и назначено наказание — 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с использованием организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах государственной власти и органах местного самоуправления сроком на 3 года, с конфискацией всего имущества, являющегося его личной собственностью, за исключением жилья.

Ранее УНН сообщал, в Черниговоской области поймали на взятке в 27 тыс. грн голову ОТО.