В Винницкой области чиновника горсовета приговорили к 5 годам тюрьмы

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 12704 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 37061 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 119178 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 122159 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124168 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122390 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154362 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117320 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141268 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145177 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Винницкой области чиновника горсовета приговорили к 5 годам тюрьмы

В Винницкой области чиновника горсовета приговорили к 5 годам тюрьмы

Киев  •  УНН

 • 8114 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Чиновника городского совета, который требовал 5 тысяч долларов за содействие в оформлении документов на размещение МАФа, приговорен к 5 годам заключения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Винницкой области.

В июне 2017 года, прокуратурой Винницкой области в суд направлено обвинительное заключение в отношении начальника Управления градостроительства и архитектуры одной из городских советов Винницкой области. Обвинение доказывало, что вышеуказанная должностное лицо получило неправомерную выгоду за свои коррупционные “услуги” и содействие при оформлении документов, необходимых для получения разрешения на размещение торгового объекта — малой архитектурной формы.

По результатам судебного рассмотрения, Козятинским городским судом вынесен приговор, которым чиновника признано виновным в совершении уголовного преступления и назначено наказание — 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с использованием организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах государственной власти и органах местного самоуправления сроком на 3 года, с конфискацией всего имущества, являющегося его личной собственностью, за исключением жилья.

Ранее УНН сообщал, в Черниговоской области поймали на взятке в 27 тыс. грн голову ОТО.

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